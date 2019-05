Zürich (awp) - Adecco hat eine zehnjährige Anleihe über 300 Millionen Euro mit einem Coupon von 1,25 Prozent platziert, die an der Londoner Börse kotiert werden soll. Mit dem Geld will der Stellenvermittler eine bestehende Anleihe über 500 Millionen Euro mit einem Coupon von 1,5 Prozent ablösen, die am 22. November 2022 ...

