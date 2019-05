Neuer Rückschlag für den Bundesfinanzminister: Im Falle einer Grundsteuerreform wären die Behörden gar nicht gerüstet. Der Aufbau der notwendigen Datenbank braucht noch bis zu 13 Jahre.

Die Languste ist eine Delikatesse. Das Fleisch ist fest, der Geschmack leicht nussig. Schon Napoleon war ein Freund des Meeresgetiers. Deutschen Beamten ist der Edelkrebs ebenfalls geläufig, vor allem steuerrechtlichen Feinschmeckern. Die "Languste" ist die Kurzform eines kaum bekannten behördlichen Datenschatzes: der Liegenschafts- und Grundstücksdatenbank.

Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) könnte sich diese Languste schon bald als schwer verdauliche Kost erweisen. Denn die Datenbank, die als unverzichtbar für die Umsetzung einer Grundsteuerreform gilt, existiert bisher zu großen Teilen noch gar nicht.

Scholz' umstrittenes Megaprojekt - falls es in den nächsten Wochen und Monaten nicht schon politisch scheitert - könnte zum Opfer eine überalterten, starren Verwaltung werden, in der das Papier regiert.

Komplizierter Vierer

Die Grundsteuerreform verzögert sich ohnehin. Ursprünglich wollte der Bundesfinanzminister im März einen Gesetzentwurf ins Bundeskabinett einbringen, später vor, dann nach Ostern. Nun lud Scholz für den 10. Mai erst einmal Verfassungsrechtler ein, um seinen Referentenentwurf juristisch zu durchleuchten. Er sieht eine wertabhängige Bewertung von Immobilien vor, die auch die Höhe der Mieten oder Bodenpreise berücksichtigt.

Die Sozialdemokraten stehen an der Seite ihres Ministers. Und ringen mit dem Regierungspartner vor allem um eine Öffnungsklausel. Die CSU-geführte bayrische Landesregierung wünscht sich, dass der Freistaat einen anderen Weg einschlagen kann. Die Christsozialen favorisieren eine Grundsteuer, die sich nur an der Fläche von Immobilien bemisst. Auch viele Christdemokraten sympathisieren damit.Egal, welche Bewertungskriterien am Ende zur Berechnung der Grundsteuer herangezogen würden, die Verwaltung stünde vor einer gewaltigen Herausforderung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...