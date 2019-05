ROG SE - Roche kündigt zahlreiche neue Daten für Krebskongress ASCO an NOVN SE - Novartis sieht Wirksamkeit von Gilenya bei MS durch neue Daten LHN SE - Cash: Zementkonzern - LafargeHolcim verkauft Aktivitäten in den Philippinen BC1 - BECHTLE Q1 VORSTEUERGEW. €45,0 MIO, ERW. €42,1 MIO, BESTÄTIGT PROGNOSE 2019 JUN3 - JUNGHEINRICH Q1 EBIT €59,6 MIO, ERW. €59,9 MIO, BESTÄTIGT PROGNOSE GJ G1A - GEA GROUP SIEHT WEITER OPER. EBITDA GJ 450 MIO € BIS 490 MIO € VOW3 - VW E-Auto schlägt Erwartungen,ein Drittel in 24 Stunden verkauft Münchner V-Bank nähert sich 20-Mrd.-€-Marke beim Kundenvermögen TKA - Der Aufspaltungsplan von Thyssenkrupp -Chef Guido Kerkhoff gerät durch den Absturz des Aktienkurses auf ein 16- Jahres-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...