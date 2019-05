Binnen zehn Jahren will die Trump-Regierung die HIV-Epidemie in den USA bekämpfen. Gilead Sciences Inc. will dabei mit einer Spende helfen.

Das Unternehmen Gilead Sciences Inc. in Kalifornien will für bis zu 200.000 Personen jährlich Medikamente gegen eine HIV-Übertragung spenden. Das gab das Gesundheitsministerium der USA am Donnerstag bekannt. "Wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen, ...

