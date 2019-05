Der Fahrdienstvermittler geht heute an die Börse. Ubers Visionen sind ebenso groß wie die Risiken des Geschäftsmodells. Warum der IPO wichtig ist und wer reich wird.

Nach Lyft geht nun auch Uber an die Börse. Am Donnerstag setzte das Unternehmen den Ausgabepreis auf 45 Dollar pro Aktie fest. Der Fahrdienstvermittler aus dem Silicon Valley ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, doch auch hoch defizitär. Das birgt Risiken. Diese fünf Dinge sollten Sie wissen.

Warum ist der Uber-IPO so wichtig?

Uber ist bei weitem das größte Start-up aus dem Silicon Valley, das in diesem Jahr an die Börse strebt. Mit einer Bewertung von rund 82 Milliarden Dollar ist es der drittgrößte Börsengang überhaupt - hinter Alibaba und Facebook.

Das 2009 gegründete Unternehmen ist in den vergangenen Jahren rapide gewachsen. Uber ist in mehr als 700 Städten in 63 Ländern aktiv. Die knapp vier Millionen Fahrer schließen jeden Tag 14 Millionen Fahrten ab. Im Monat nutzen 91 Millionen Kunden die Uber-App. Seit der Gründung hat Uber zehn Milliarden Fahrten weltweit abgeschlossen.

Das Unternehmen, das von Travis Kalanick gegründet wurde, und heute von Dara Khosrowshahi geführt wird, machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von elf Milliarden Dollar.

Außerdem ist Uber auch in andere Geschäftsbereiche vorgedrungen. Uber Eats, ein Auslieferungsdienst für Restaurants, machte im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Dollar Umsatz. Zudem steigt Uber auch in das Geschäft mit dem Vermieten von Elektrofahrrädern und Elektrorollern ein.

Der Ausgabepreis wurde am Donnerstagabend mit 45 Dollar pro Aktie am unteren Rand der Preisspanne von 44 bis 50 Dollar je Aktie festgelegt. Damit wird Uber 8,1 Milliarden Dollar aus dem Börsengang einnehmen. Nach dem missglückten Börsenstart des kleineren Konkurrenten Lyft Ende März und angesichts der nervösen Märkte der vergangenen Tage wollte Khosrowshahi offenbar auf Nummer sicher gehen.

Was ist Ubers Vision?

Das Unternehmen vergleicht sich gern mit Amazon. Das von Jeff Bezos gegründete Internet-Kaufhaus aus Seattle fing zunächst mit dem Versand von Büchern an, breitete sich danach jedoch schnell im Versand von allen möglichen Gütern aus, zudem gehört heute auch die US-Supermarktkette Whole Foods zum Konzern, ebenso wie eine hoch profitable Cloud-Sparte.

Amazon hat auch jahrelang Verluste gemacht, und stark in den Ausbau des Geschäfts investiert, zum Teil auch gegen den Willen vieler Aktionäre. Doch es hat sich ausgezahlt, heute ist das Unternehmen mit einem Börsenwert von knapp einer ...

