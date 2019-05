Der Industriekonzern Thyssenkrupp soll Insidern zufolge die geplante Aufspaltung des Konzerns absagen. Auch die Stahlfusion mit Tata sei vom Tisch. Damit wird es eng für Vorstandschef Guido Kerkhoff.

Zwei Männer, zwei Bierkisten, die eine voll, die andere leer. Einer der Männer steckt ein paar Flaschen vom einen in den anderen Kasten. Das bekommt den Glasbehältern offensichtlich gut. Jedenfalls verwandelt sich eine proletarische Bierpulle wie von Zauberhand in eine edle Champagnerflasche.

"Kurz erklärt" nennt Thyssenkrupp die fröhlich-volkstümliche Videoreihe auf der Firmenwebseite. Mit ihr will der Essener Konzern die Vorzüge seiner geplanten Aufspaltung erklären. Der Schampus steht für stille Reserven, die sich mit der geplanten Teilung in zwei unabhängige Unternehmen heben lassen sollen. Sie sollen das Eigenkapital und damit die Finanzkraft stärken.

Gedreht werden die Filmchen in der vor ein paar Wochen auf dem Essener Konzerncampus eröffneten Firmenkneipe. Mit Dartscheibe und schwerer Holzeinrichtung im Gelsenkirchener Barock wirkt die wie eine Reminiszenz an die Tradition des Unternehmens. Chef Guido Kerkhoff schaut gerne vorbei und bringt auch mal Gäste mit. Kürzlich prostete er hier etwa Essens Oberbürgermeister Thomas Koufen zu, um ihm anschließend die Vorzüge des Projekts Gemini zu erklären. Seine simple Botschaft: "Getrennt sind wir stärker."

Außerhalb der Destille aber kommt die Message nicht an. An der Börse herrscht Katerstimmung statt Partykeller-Frohsinn. Mit knapp zwölf Euro kostet die Thyssenkrupp-Aktie 40 Prozent weniger als im September 2018, in dem der damals neue Vorstandschef die Teilungspläne verkündete. Angesichts zuletzt schwächerer Konjunktur ist mit positiven Überraschungen ...

