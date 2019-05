Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Dialight -0,78% auf 512, davor 7 Tage im Plus (11,69% Zuwachs von 462 auf 516), Xing -0,82% auf 364, davor 6 Tage im Plus (12,06% Zuwachs von 327,5 auf 367), KTM Industries -0,94% auf 52,5, davor 6 Tage ohne Veränderung , Osram Licht +0,31% auf 29,03, davor 6 Tage im Minus (-6,71% Verlust von 31,02 auf 28,94), Biovolt 0% auf 2,3, davor 4 Tage im Plus (109,09% Zuwachs von 1,1 auf 2,3), Hypoport 0% auf 202, davor 4 Tage im Plus (11,11% Zuwachs von 181,8 auf 202), Flughafen Wien +0,53% auf 38,2, davor 4 Tage im Minus (-3,55% Verlust von 39,4 auf 38), HeidelbergCement +0,46% auf 69,72, davor 4 Tage im Minus (-4,51% Verlust von 72,68 auf 69,4), Novo Nordisk -0,42% auf 322,35, davor 3 Tage im Plus (2% Zuwachs von 317,35 auf 323,7), Rio Tinto -1,15% auf ...

