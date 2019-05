Tagesgewinner war am Donnerstag ProSiebenSat1 mit 3,30% auf 14,70 (265% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,54%) vor LEG Immobilien mit 2,86% auf 107,75 (137% Vol.; 1W 2,77%) und RHI Magnesita mit 2,80% auf 56,95 (56% Vol.; 1W 2,61%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -12,50% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Steinhoff mit -10,84% auf 0,10 (271% Vol.; 1W -15,25%), Bilfinger mit -7,66% auf 27,24 (200% Vol.; 1W -16,60%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (36517,28 Mio.), Rio Tinto (36074,34) und BP Plc (29075,82). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Consus Real Estate (691%), Williams Grand Prix (470%) und CytoTools (435%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist ...

