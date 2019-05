Der wichtigste Automarkt der Welt schrumpft seit fast einem Jahr. Darunter leiden besonders die deutschen Autohersteller BMW, Daimler und VW.

Die Autoverkäufe in China sind auch im April weiter zurückgegangen. Der Branchenverband PCA errechnete nach Angaben vom Freitag einen Absatzrückgang um 16,6 Prozent auf 1,54 Millionen Fahrzeuge. Es ist der elfte Monat in Folge mit rückläufigen Verkäufen. In den ersten vier Monaten des Jahres ergibt sich ...

