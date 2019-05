10.05.2019 Zugemailt von / gefunden bei: European Lithium Limited (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) European Lithium Limited freut sich bekannt zu geben, dass das das Unternehmen eine Platzierung durchführen wird, die in erster Linie qualifizierte Anleger in Europa anspricht. Der Ausgabepreis beträgt 0,09 USD pro Aktie und soll dem Unternehmen einen Gesamterlös von bis zu 1,5 Millionen EUR (vor Ausgaben) einbringen. Der Erlös aus der Platzierung wird für die finale Machbarkeitsstudie (DFS) verwendet, die das Unternehmen derzeit in seinem Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich absolviert. European ...

Den vollständigen Artikel lesen ...