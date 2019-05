Die seit Jänner an der Wiener Börse gelistete startup300 AG kündigt einen neuen Startup-Fonds an: unter der Marke Pioneers Ventures III sollen ab Herbst Investments in Frühphasen-Startups erfolgen. Fonds-Manager soll Lucanus Polagnoli werden, der bis Ende des Jahres seine Tätigkeit bei Speedinvest schrittweise zurückfahren wird. Neue Wege geht man beim Management des Fonds: Das Team von Polagnoli soll neben Pioneers Ventures III auch einen weiteren, auf Investments im Gesundheitsbereich spezialisierten, Fonds verwalten. Beide Fonds werden von Business Angel Hansi Hansmann unterstützt. Das Zielvolumen des als AIF (Alternativer Investment Fonds) geplanten Venture Capital Fonds ist mindestens zehn Millionen Euro. Pioneers Ventures III soll als ...

