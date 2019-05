Venezolanische Oppositionspolitiker sind in ausländische Botschaften geflüchtet. Oppositionschef Guaido zeigt sich indes offen für eine US-Militärintervention.

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro geht immer härter gegen Verbündete von Oppositionschef Juan Guaido vor. Zwei Abgeordnete suchten deswegen in ausländischen Botschaften in Caracas Zuflucht. Richard Blanco von der Partei Allianz der mutigen Leute fand am Donnerstag nach Aussage von Insidern in der argentinischen Botschaft Unterschlupf.

Americo De Grazia von der Partei der Radikalen Sache kam laut dem Außenministerium in Rom in der Vertretung Italiens unter. Beiden Politikern war wie acht weiteren Abgeordneten vom Obersten Gerichtshof Venezuelas ...

