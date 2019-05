Beide Techniken bieten gewisse Vorzüge: Sicherheitsventile sind das am weitesten verbreitete Konzept zur Überdruckabsicherung. Dabei werden beim Überschreiten des Ansprechdruckes Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten durch Öffnen des Ventils in die Atmosphäre oder in Sammelrohrleitungen abgeleitet, um das System zu schützen und anschließend wieder zu schließen. Bei dem Großteil der weltweit installierten Sicherheitsventile handelt es sich um federbelastete Ausführungen. Der Grund hierfür ist in erster Linie das technisch relativ einfache Konzept sowie die vorhandenen Servicemöglichkeiten durch Werkstätten in nahezu jedem Teil der Welt.

Berstscheiben dagegen reagieren durch eine klar definierte Sollbruchstelle auf Über- oder Unterdruck, indem eine Einmal-Membran - die Berstscheibe - zerbirst. Sie sind im Bereich der nicht wiederverschließbaren Druckentlastungseinrichtungen die am weitesten verbreitete Lösung im Markt. Wie die Kategorisierung "nicht wiederverschließbar" schon aufzeigt, ist dies einer der Hauptnachteile der Berstscheibe. Im Falle der Druckentlastung entweicht das zu entlastende Medium, bis der Durchfluss durch etwaige Steuerungsmaßnahmen oder vollständige Druckentlastung zum Erliegen kommt, weiter. Ein sofortiges Runterfahren und Warten der Anlage ist somit zwingend erforderlich.

Die Methode bietet jedoch auch einige Vorteile gegenüber Sicherheitsventilen: Solange die Berstscheibe nicht angesprochen hat, ist sie vollständig dicht und weist im Gegensatz zu einem metallisch dichtenden Sicherheitsventil keine definierte Leckagerate auf. Je nach Betriebsbedingungen ist ein Betriebsdruck näher am Ansprechdruck als bei federbelasteten Sicherheitsventilen möglich. Die verhältnismäßig geringe Materialmenge, welche zur Herstellung einer Berstscheibe notwendig ist, kann die Investitionskosten, speziell wenn korrosionsbeständige Materialien benötigt sind, im Gegensatz zu anderen Druckentlastungseinrichtungen deutlich reduzieren.

Einsatz für kritische Anwendungen und korrosive Medien

Die beiden Systeme lassen sich aber auch kombinieren. Insbesondere interessant ist die Sicherheitsventil-Berstscheiben-Kombination (SV-BS-Kombination) ...

