An der Generalversammlung der Vereinigung Pharmafirmen in der

Schweiz vips in Luzern vom 09.05.2019 durfte der Präsident Marcel

Plattner 9 neue Firmenmitglieder begrüssen. Er zeigte sich erfreut

über dieses starke Wachstum des Verbandes. Als Gastredner sprach sich

der Luzerner FDP Ständerat Damian Müller für freiheitliche

Leitplanken für das Schweizerische Gesundheitssystem aus. Zudem

wurden mit Dr. Isabelle Dahinden und Pascal Voltzenlugel zwei neue

Vorstandsmitglieder gewählt.



An der Generalversammlung der vips strich Ständerat Damian Müller

den volkswirtschaftlichen Nutzen der Pharmabranche für die Schweiz

heraus. Er sagte, dass diese Branche 37% der Gesamtexporte der

Schweiz liefere, dass der Anteil Medikamente an den Gesundheitskosten

seit langem unverändert bei 9% liege und dass die Branche seit 2012

mehr als eine Milliarde Franken durch Preissenkungen eingespart habe.

Er forderte die vips auf, sich aktiv gegenüber der Politik

einzubringen und die Chancen der Branche selbstbewusst

herauszustreichen.



Der Präsident der vips, Marcel Plattner, CEO der Gebro Pharma AG

in Liestal, begrüsste 9 neue Firmenmitglieder, was einem Wachstum von

über 15% entspricht. Damit bleibt die vips der mitgliederstärkste

Pharmaverband der Schweiz. Plattner wünschte sich, dass die

Gesundheitsthemen in Politik und Öffentlichkeit differenzierter

diskutiert würden. Er zeigte sich überzeugt, dass die Pharmabranche

und die vips als Verband mehr denn je gefragt sind. "Die Zukunft

braucht mehr Offenheit der Akteure, um die Versorgung und die

Qualität zu sichern und die Patientengesundheit zu verbessern. Es

reicht nicht, in Silos zu denken", sagte er am Rande der

Generalversammlung. Die vips ist im Milizsystem aufgebaut, ihr

Vorstand besteht aus Führungskräften der Mitgliedsfirmen. Damit ist

sichergestellt, dass Themen wie Versorgungssicherheit und Qualität

und damit Verbesserungen zugunsten des Gesundheitssystems

vorangetrieben werden.



Im Anschluss an die Generalversammlung mit zahlreichen

Vertreterinnen und Vertretern der über 60 Mitgliedsfirmen wurde die

neue Homepage (www.vips.ch) live geschaltet und im öffentlichen Teil

erläuterte der Dirigent und 4-fache Grammy Gewinner Christian Gansch

vor vielen Gästen den Spannungsbogen zwischen einem Orchester und

einer modernen Unternehmung.



