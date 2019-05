Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) bleibt ein öffentlich-privates Unternehmen und wird auch zukünftig die Abfallsammlung und Straßenreinigung in Frankfurt am Main ohne Ausschreibung der Entsorgungsleistungen verantworten. Um aber den wettbewerbsrechtlichen Einwänden der Europäischen Kommission gegen diese Praxis zu begegnen, will die Stadt Frankfurt nun den privatwirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...