Der weltweit tätige Fahrdienstvermittler Uber hat den Emissionspreis für das heute in New York stattfindende IPO bei 45,0 Dollar festgelegt. Die Preisspanne lag bei 44,0 bis 50,0 Dollar. Mit dem Börsengang nimmt Uber 8,1 Mrd. Dollar ein. Die Gesamtbewertung des Unternehmens liegt bei 82 Mrd. Dollar. Die Aktie kann ab Nachmittag auch schon in Wien gekauft werden. European Lithium Limited (direct market) gibt bekannt, dass das das Unternehmen eine Platzierung durchführen wird, die in erster Linie qualifizierte Anleger in Europa anspricht. Der Ausgabepreis beträgt 0,09 USD pro Aktie und soll dem Unternehmen einen Gesamterlös von bis zu 1,5 Millionen EUR (vor Ausgaben) einbringen. Der Erlös aus der Platzierung wird für die finale Machbarkeitsstudie (DFS) verwendet, die das ...

