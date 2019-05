Nachhaltig investieren - wie Anleger von diesem Trend profitieren können!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In dieser Woche war in der Börsenzeitung zu lesen, dass der norwegische Pensionsfonds KLP seine RWE-Positionen verkauft und damit Norwegens Staatsfonds folgt. Der Grund: "Wir haben uns entschieden, unser Engagement in Kohleaktien auf Null zu reduzieren", sagte KLP-CEO Sverre Thornes. Dies ist nur ein Beispiel von Vielen. Umwelt, Soziales und Gouvernance - die sogenannten ESG-Faktoren (enviromental, social and governance) - spielen beim Investieren eine immer größerer Rolle. Einem Beitrag im Magazin Forbes sind inzwischen geschätzt 20 Billionen Dollar in Anlageprodukte investiert, die ESG-Richtlinien entsprechen. Der Markt wird weiter wachsen. Allianz-Chef Oliver Bäte erklärte auf der Hauptversammlung, dass das gesamte Vermögen des Versicherers - ein dreistelliger Milliardenbetrag - bis 2050 "klimaneutral" angelegt werden soll. Damit nicht genug. Die EU plant die Regulierung Nachhaltiger Finanzierung und Kapitalanlegen (ESG) durch einen 10 Punkte. Mit Wertpapieren auf den Stoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index und den Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 Net Return Index können Investoren gezielt und breit diversifiziert in nachhaltige Unternehmen investieren. Historische Betrachtungen sind sicherlich ein Indiz für die künftige Entwicklung, aber die Performance der Indizes kann sich im Vergleich zum Standardindex, dem EuroStoxx 50 durchaus sehen lassen.

Beim Stoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index steuern aktuell Ölkonzerne, Versicherer und Versorger einen großen Teil zum Index bei. Zu den größten Einzelwerten zählen Orange und die Versicherer TRYG und Zurich Insurance. Berücksichtig werden alle Unternehmen im STOXX Europe 600 Index, die eine hohe Kompetenz im Umgang mit christlichen Werten (sozial, ökologisch, ethisch und wirtschaftlich) als Geschäftsansatz aufweisen. Für die Aufnahme in den Index sind Unternehmens aus den Bereichen Pornografie, Waffen, Tabak, Alkohol, Geburtenkontrolle und Glücksspiel ausgeschlossen. Die regelmäßige Überprüfung erfolgt über ein unabhängiges Gremium unter der Leitung von ChristianBrothers Investment Services (CBIS). Die 30 Titel mit einer relativ niedrigen historischen Volatilität und hohen Dividendenrendite schaffen es dann in denStoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index.

Auch beim Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 Net Return Index zählen eine niedrige historische Volatilität und eine hohe Dividendenrendite für die Aufnahme in den Index. Im Vorfeld werden allerdings vom Partner, dem Researchhaus Sustainalytics, Europas Aktien auf ESG-Faktoren überprüft. Nur jene Aktien, die diese Kriterien einhalten kommen für den Index in Frage. Auch hier sind Versicherer und Versorger aktuell hoch gewichtet. Zu den größten Einzeltiteln zählen der Telekommunikationskonzern Orange sowie der Versicherer Assicurazioni Generali und das Immobilienunternehmen Covivio. Die Gewichtungen orientieren sich an der Volatilität. Je niedriger die Schwankungsfreude des Einzelwerts, umso höher ist die Gewichtung. Die maximale Gewichtung eines Einzelwerts liegt bei zehn Prozent. Vierteljährlich erfolgt eine Anpassung. Die Nettodividenden werden bei beiden Indizes berücksichtigt. Die Kursentwicklung beider Indizes wird allerdings maßgeblich vom Gesamtmarkt bestimmt. Zeigen die europäischen Aktienmärkte Schwächen werden Stoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index und Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 Net Return Index ebenfalls unter Druck kommen.

Charttechnischer Ausblick: Stoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index



Widerstandsmarken: 324/334 Punkte

Unterstützungsmarken: 300/310 Punkte

Der StoxxEurope Christian Select Net Return Index zeigte in diesem Jahr eine starke Entwicklung und stieg zeitweise im 14 Prozent. Aktuell befindet sich der Index jedoch in einer Konsolidierung. Unterstützung findet der Index im Bereich von 300/310 Punkten. Solange diese Zone nicht unterschritten wird besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 324 Punkte.

Stoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index in Punkten; Tageschart

Betrachtungszeitraum: 11.05.2014 - 10.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters



Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Laufzeit Stoxx Europe Christian Select 30 Net Return Index HX8SQK 32,28 Open End Stoxx Europe ESG Leaders Select 30 Net Return Index HX8SQL 29,07 Open End

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.05.2019; 09:10 Uhr

NEU: Holen Sie sich einen Großteil Ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nachhaltig investieren - wie Anleger von diesem Trend profitieren können! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).