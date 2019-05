Wirecard hat am Donnerstag wie so viele Werte einen Abschlag hinnehmen müssen. Das Papier ist zeitweise um mehr als 3 % nach unten gerutscht. Zumindest gibt es angesichts des sonstigen Verlaufs keinen Anlass, am Aufwärtstrend zu zweifeln. Der Wert ist in guter Verfassung.

Wirecard: Nach den Zahlen ist der Markt zufrieden

Zunächst war der Markt mit den Zahlen, die veröffentlicht worden waren, zufrieden. Das Unternehmen hatte berichtet, dass der operative Gewinn in diesem Jahr statt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...