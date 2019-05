Kältesysteme in der Pharma- und Chemie-industrie zählen zu den sensibelsten Anwendungsgebieten überhaupt, denn die komplexen Produktionsprozesse stellen hohe Anforderungen an den Anbieter. ENGIE Refrigeration erfüllt die strengen Kriterien und verfügt über umfassende Expertise in diesem speziellen Bereich: Zu den langjährigen Kunden zählen beispielsweise die Nordmark Arzneimittel GmbH & Co. KG aus Uetersen und Boehringer Ingelheim Ellas S.A. aus Koropi bei Athen. Ab sofort setzt ein weiteres renommiertes Pharma- und Chemieunterneh-men aus Frankreich auf den Kältespezialisten aus Lindau am Bodensee: Noch im ersten Quartal 2019 werden in der dortigen Produktionshalle drei wassergekühlte QUANTUM-Kältemaschinen mit einer Kälteleistung von je 2,4 MW installiert; dabei handelt es sich um die größten wassergekühlten QUANTUM-Modelle mit insgesamt acht ölfreien Turboverdichtern und dem umweltfreundlichen Kältemittel R-1234ze, ...

