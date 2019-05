Die Stahlfusion ist abgesagt, die geplante Aufteilung des Industriekonzerns auch. Es ist eine radikale Kehrtwende von Vorstand Gudio Kerkhoff. Sie wird 6000 Mitarbeitern den Job kosten.

Um klare Worte ist Thyssenkrupp-Vorstandschef Guido Kerkhoff nie verlegen. So wie er seit September vergangenen Jahres mit vollster Überzeugung die Aufteilung des Essener Industriekonzerns in zwei Teile als die heilbringende Lösung für den angeschlagenen Konzern verkaufte, genauso deutlich kündigt er nun die radikale Kehrtwende an. Es ist nicht leicht, so einen Schritt zu machen, sagte Kerkhoff. Aber für das Unternehmen sei es besser. "Wenn der eingeschlagene Weg nicht richtig ist, muss man umkehren", so Kerkhoff. Besser spät als nie, könnte man auch sagen.

Die Stahlfusion mit dem europäischen Stahlgeschäft des indischen Konkurrenten Tata kommt nicht, die Aufteilung damit auch nicht. Die Essener Industrieikone soll als Ganzes bestehen bleiben. Nun setzt der Vorstandschef auf eine schlanke Holdingstruktur, mit mehr Freiheit für die einzelnen Bereiche, sich weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieser neuen Strategie soll die Aufzugssparte an die Börse gebracht werden, um den finanziellen Spielraum von Thyssenkrupp zu verbessern.

Die Sparte, an der der finnische Konkurrent Kone Interesse angemeldet hatte, werde höher bewertet als der ganze Thyssenkrupp-Konzern, sagte Kerkhoff. Die beste "Kuh" im Stall wird jetzt also doch "geopfert". Wir erinnern uns. Investoren hatten das immer wieder gefordert. Man warf dem Ex-Vorstand der Sparte, Andreas Schierenbeck, vor, er habe " heimlich" einen Börsengang der Sparte geplant. Schierenbeck musste gehen. Der Vorwurf hatte sich im Nachhinein als haltlos erwiesen.

Die Stahlfusion wie auch Kerkhoffs Plan, das Unternehmen in zwei Teile aufzuteilen, sind seither immer wieder kritisiert worden. Der Aktionskurs des Unternehmens ist auf ein 15-Jahres-Tief gefallen. Bei Investoren wie Arbeitnehmern kam der Teilungsplan gar nicht gut an, weil sich kaum jemandem außer dem Vorstand der Sinn und Erfolg des Plans erschloss. Jetzt gibt die EU-Kommission mit ihrem Nein zur ...

