Die K+S AG lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung am 15. Mai 2019 nach Kassel ein. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur K+S Hauptversammlung 2019.

Wann ist die K+S-Hauptversammlung 201)?

Am Mittwoch, den 15. Mai 2019, findet die K+S-Hauptversammlung im Kongress Palais Kassel - Stadthalle, Holger-Börner-Platz 1 in 34119 in Kassel statt. Die Hauptversammlung beginnt um 10 Uhr.

Wie hoch ist die K+S-Dividende 2019?

Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...