Kein professionelles IT-Netz verzichtet mehr auf Virenscanner und Firewall, denn zwischenzeitlich mussten die IT-Abteilungen teilweise sehr schmerzhaft erfahren, wie wichtig Schutz im Netz ist. Allerdings scheinen wir uns im Bereich »Video over IP« doch noch sehr sicher zu fühlen. Vorhandene Sicherheitseinstellungen werden oft einfach übersehen und nicht eingerichtet. DHCP-Einstellungen (Dynamic Host Configuration Protocol) bleiben unkonfiguriert, sodass Clients automatisch in ein bestehendes Netz eingebunden werden. Sicherheits-Updates auf den Kameras werden ignoriert. Und Wartungsverträge, die genau diese Lücken schließen könnten, sind weiterhin Mangelware in deutschen IP-Netzen. Genau diese vermeintliche, gefühlte Sicherheit kann sehr gefährlich werden.

Gefährliche Standardpasswörter

Es gibt unterschiedliche Angriffsmethoden auf Kamerasysteme. Die häufigste, aber auch am einfachsten zu behebende Schwachstelle, sind nicht geänderte Passworteinstellungen. Allein die Internetseite www.insecam.org bietet über 600 offene Kameras in Deutschland mit Live-Bild an. Offene Kameras sind nicht passwortgeschützt oder mit Standardpasswort eingerichtete Geräte. Darunter findet man alles: von Firmen- und Bürogebäuden über Privathäuser, Garagen, Geschäfte und Stadtüberwachung bis hin zu Pferdeställen.

Schätzungen zufolge wird bei über 60?% aller Videokameras das Standardpasswort nie geändert. Somit sind sie sehr einfach zu manipulieren. Wie die Beispiele aus dem Internet zeigen, sind diese IP-Kameras für jeden einsehbar und direkt über das Internet abrufbereit. So können auch Kameras weltweit abgerufen werden, die einen öffentlichen Bereich mitüberwachen, was natürlich - zumindest in Deutschland - nicht erlaubt ist. Wenn sich dann Abmahnanwälte einschalten, können auf den Betreiber der Kamera im schlimmsten Fall hohe Forderungen wegen Filmen im öffentlichen Bereich zukommen.

Alarmbereiche und die Wohnzimmercouch im Blick

Jeder potenzielle Täter kann genau sehen, wann Büros nicht mehr besetzt sind, und damit die Arbeitszeiten in einer Firma, einem Shop oder Gewohnheiten in Privathäusern ausspähen. So kann er sich einfach den optimalen Zeitpunkt für einen unbehelligten Einbruch oder Überfall aussuchen. Noch schlimmer: In manchen Fällen zeigt die Kamera sogar im Internet an, wo genau die Alarmbereiche in der Kamera hinterlegt sind. So sehen mögliche Täter, in welchem Bereich des Kamerabildes ein Alarm generiert wird und, viel wichtiger, wo nicht.

Dies sind nur einige Beispiele wie sorglos heute mit der Videosicherheit umgegangen wird. Noch kritischer wird es, wenn Videodaten aus dem privaten Umfeld (Wohnungen, Garten, Schwimmbad etc.) öffentlich werden. Denn niemand möchte sich abends auf der Couch oder bei privaten Dingen filmen lassen.

Und was passiert, wenn Personen unerlaubt Zugriff auf eine Überwachungskamera bekommen? Die Szenarien können vielfältig sein. Eigentlich soll eine Überwachungskamera die Sicherheit in schützenswerten Bereichen erhöhen. Wenn nun aber ein Fremder unerlaubten Zugriff auf eine Kamera erhält, kann er diese abschalten, manipulieren oder Fehlinformationen weiterleiten und über den Kameraanschluss Angriffe auf das gesamte Netzwerk durchführen.

In der »alten« analogen Welt war dieses Problem eher unwahrscheinlich, da durch ein eigenes Netz (in der Regel Koax oder Zwei-Draht) die Sicherheit ohnehin erhöht und das Abhören bzw. Beeinflussen von Daten sehr schwierig war. Durch die immer größere Verbreitung von IP-Kameras wird nun der Schutz von Kamerasystemen und des dahinterliegenden Netzwerks immer wichtiger. Das liegt auch daran, weil das Wissen über Angriffsmöglichkeiten im Internet für jeden einfach verfügbar ist. Ähnliche Entwicklungen gibt es schon länger bei PCs und Smartphones.

Risiken ...

