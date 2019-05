Der andauernde Handelskonflikt belastet die Stimmung an der New Yorker Börse. Mit Spannung richten sich die Blicke indes auf den Börsenstart von Uber.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Uber-Börsengang bestimmen das Geschehen an der Wall Street am letzten Handelstag der Woche. Die wichtigsten Indizes starten im Minus, allerdings mit überschaubaren Kursabschlägen.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,3 Prozent schwächer bei 25.768 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf 2860 Zähler nach, der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,45 Prozent auf 7550 Punkte.

Die Zollerhöhungen für Produkte aus China traten am Freitag in Kraft. Die Führung in Peking kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. US-Präsident Donald Trump dämpfte während der laufenden Verhandlungen Erwartungen an eine rasche Einigung. Es gebe absolut keinen Grund zur Eile, twitterte er.

