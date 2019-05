Der Zollstreit mit den USA beweist: Chinas wirtschaftlicher Aufstieg fordert das westliche Gesellschaftsmodell heraus. Was der Wettstreit mit der Kontrollwirtschaft für Marktwirtschaft und Demokratie bedeutet.

Der Schock traf den Westen in den frühen Morgenstunden. Am 5. Oktober 1957 um 2:50 Uhr Ortszeit katapultierte die Sowjetunion Sputnik 1, den ersten Satelliten, in die Erdumlaufbahn und stürzte damit die westlichen Länder in die Krise. Der unerwartete Erfolg des sozialistischen Landes im Wettrennen um den Weltraum erschütterte das Selbstverständnis der USA und ihrer Verbündeten. Demokratie, Marktwirtschaft und Kapitalismus, so die damalige Überzeugung, seien dem Sozialismus haushoch überlegen und garantierten dem Westen die technologische Führerschaft. Nach dem Sputnik-Erfolg schien das nicht mehr zu gelten. Selbstzweifel machten sich breit. Und das Gefühl der Verwundbarkeit. Denn die Rakete, mit der die Sowjets ihren Satelliten ins Weltall schossen, war in der Lage, auch nukleare Sprengköpfe bis nach Amerika zu transportieren.

60 Jahre nach dem Sputnik-Beben trifft den Westen ein neuer Schock. Auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei (KP) Chinas im Oktober 2017 präsentiert Chinas Staatspräsident Xi Jinping seine Vision für die Zukunft des Landes. Die "Xi-Jinping-Gedanken", die in die Parteisatzung eingingen, zementieren den Herrschaftsanspruch der KP in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Ein halbes Jahr später lässt Xi den Nationalen Volkskongress die Begrenzung seiner Amtszeit aufheben. Damit platzen alle Hoffnungen des Westens, China werde sich unter dem Eindruck wachsender ökonomischer Prosperität zu einer liberalen Demokratie entwickeln. Stattdessen driftet das Reich der Mitte in Richtung Diktatur.

Freiheit des Geistes

Der Xi-Jinping-Schock ist für den Westen gefährlicher als einst der Sputnik-Schock. Denn anders als die Sowjetunion, die zwar ein politischer und militärischer Feind, aber kein ökonomisch ernst zu nehmender Gegner war, schickt sich China an, den Westen in allen drei Disziplinen zu übertrumpfen. Das Land will die geopolitische, militärische, ökonomische, und das heißt heute mehr denn je: technologische Führungsrolle in der Welt erobern.

Die Selbstgewissheit, mit der China auf der Weltbühne agiert, etwa durch seine Seidenstraßeninitiative, hat den Westen tief verunsichert und Zweifel aufkommen ...

