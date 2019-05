Ungeachtet der laufenden Gespräche mit China erhöhten die USA die geltenden Sonderzölle auf Einfuhren aus dem Reich der Mitte in der Nacht zum Freitag um mehr als das Doppelte. China kündigte "notwendige Gegenmassnahmen" an.Trotz der Eskalation setzten beide Seiten ihre Verhandlungen in Washington am Freitag fort. Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...