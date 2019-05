Der Hammer: Am Freitag verabschiedete sich die thyssenkrupp-Aktie mit einem Tagesgewinn von 3,16 Euro bzw. rund +28,2% auf 14,40 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende. Damit war die thyssenkrupp-Aktie im DAX eindeutig Tagesgewinner! Was war da los? Das: thyssenkrupp teilte mit, nach einem "Gespräch mit der Wettbewerbskommission" davon auszugehen, dass das geplante Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel untersagt werden wird. Der Vorstand von thyssenkrupp vollzieht deshalb einen Wechsel in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...