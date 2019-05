Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.DAI: Daimler am 10.5. -3,16%, Volumen 198% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 10.5. -1,99%, Volumen 217% normaler Tage , HEI: HeidelbergCement am 10.5. -1,61%, Volumen 159% normaler Tage , RWE: RWE am 10.5. 1,65%, Volumen 141% normaler Tage , SIE: Siemens am 10.5. 1,65%, Volumen 136% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 10.5. 28,17%, Volumen 759% normaler Tage , DAX: +0,72% Aktie Symbol SK Perf. ThyssenKrupp TKA_DE 14.400 28.17% Siemens SIE 107.020 1.65% RWE RWE 22.150 1.65% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...