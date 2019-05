Die Wall Street bereitete dem Fahrdienstvermittler einen harten Empfang. Die schwache Nachfrage wird sich auch auf andere Start-ups auswirken, die an die Börse streben.

So haben sich das die wenigsten vorgestellt. Die Uber-Aktie verliert am ersten Handelstag an der Wall Street deutlich: Das Papier schloss 7,6 Prozent im Minus und kostete noch 41,42 Dollar. Der mit Spannung erwartete Börsengang wurde damit zum Flop. Denn im Schnitt legen die Aktien neuer Unternehmen an ihrem ersten Handelstag 20 bis 30 Prozent zu.

Doch Uber hatte schon von Beginn an Probleme, die nötige Nachfrage zu finden. Die Aktie konnte nur unterhalb des Ausgabepreises, der am Donnerstagabend bei 45 Dollar festgelegt wurde, in den Handel starten. Die Erstnotiz lag bei 42 Dollar. Einige Händler hatten noch gehofft, dass Uber den schwachen Start im Tagesverlauf wieder wettmachen könnte. Doch dazu hat es nicht gereicht. "Uber sollte vielleicht über Aktienrückkäufe nachdenken", bemerkte ein Händler zynisch, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will.

Der Zeitpunkt für den Börsengang war im Nachhinein gesehen nicht ideal. Der breit gefasste Aktienindex S&P 500 hatte seine schlechteste Woche seit Anfang des Jahres. US-Präsident Donald Trump sorgte noch am Donnerstag mit einer Zuspitzung des Handelsstreits mit China für zusätzliche Unruhe. Allerdings: Die Märkte drehten am Nachmittag ins Positive, Uber gelang das jedoch nicht.

