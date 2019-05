Wegen des Absturzes zweier Maschinen wenden sich Fluglinien von Boeing ab. Airbus aber kann nicht profitieren - weil mittelständische Zulieferer den Prognosen des Konzerns misstrauen.

Guillaume Faury ist neu - und erinnert doch in vielem an seinen Vorgänger. Bei seinem ersten großen Auftritt vor Investoren trat der Airbus-Chef in der vergangenen Woche jedenfalls fast genauso selbstbewusst auf wie der langjährige Vorstandsvorsitzende Tom Enders.

Kein Wunder. Der Erzrivale Boeing hat massive Probleme mit seinem wichtigsten Produkt, der 737-Max. Nach dem Absturz von zwei Maschinen drohen Ermittlungen. Weil der Konzern von den Problemen lange vorher wusste, verlieren Passagiere das Vertrauen und mehrere Fluglinien haben angekündigt, künftig Airbus zu kaufen. Doch genau an dem Punkt bleibt der Franzose betont vorsichtig. Er erwarte keine zusätzlichen Bestellungen, sagte Faury. Zudem sei Airbus bis zum Jahr 2023 ausgebucht.

Die Zurückhaltung des 51-Jährigen ist auf den ersten Blick erstaunlich. Denn mit einem Boeing-Boom kann der Konzern nicht rechnen. "Egal, wie Airbus sich anstrengt, sie könnten wohl nicht mehr Flieger liefern", sagt Douglas Harned, Analyst beim New Yorker Brokerhaus Bernstein. Das liegt an der anspruchsvollen Fertigung mit ihrer im Vergleich zu anderen Hightechbranchen fast handwerklichen Arbeitsweise. Mindestens ebenso wichtig sind zudem die Zweifel der meist mittelständischen Zulieferer daran, dass sich ambitionierte Wachstumspläne für sie auch rechnen.

Mit zweifelnden Lieferanten hat Airbus bereits im vergangenen Sommer Erfahrungen gemacht. Da prüfte das Unternehmen, ob es statt bisher 60 auch 70 oder gar 73 Jets pro Monat bauen kann. Airbus-Manager sprachen darüber mit vielen ihrer insgesamt rund 17.000 Lieferanten, zu denen neben bekannten Adressen wie Jenoptik und Diehl auch kleine Unternehmen wie Jelba aus Niederbayern und Bender Maschinenbau und Streckmetallfabrik aus Siegen zählen. "Das lief nicht zufriedenstellend", resümierte Faury die Gespräche - und verschob den Plan.

Puzzle aus einer Million Teilen

Dass eine Branche sich gegen zu viel Wachstum sträubt, ist erstaunlich - und erklärungsbedürftig. "Wir sind schon eine eigentümliche Industrie, besonders hier in Deutschland", sagt der Mann mit den kurzen grauen Haaren, der seine unangenehmen Wahrheiten ungern mit seinem Namen in der Öffentlichkeit sehen will. Der Chef eines Airbus-Lieferanten empfängt Besucher in seinem einfachen Büro in Süddeutschland. Hier serviert die Assistentin den Kaffee noch in kleinen Tassen statt in großen Bechern.

Schon der geringen Stückzahlen wegen sei es schwer, die Produktion zu optimieren. "Während die Kollegen aus der Autobranche in Großserie produzieren, fertigen wir fast handwerklich in Minichargen", sagt der Manager. Tatsächlich hat Airbus selbst von seinem Bestseller - dem Mittelstreckenjet ...

