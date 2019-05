Lieber Leser,

die Kurse an den Finanzmärkten fielen und fielen dieser Tage. Donald Trump hatte China mit neuen Handelsschwierigkeiten gedroht - und schon sanken die Kurse deutlichst. Am Donnerstag dann sind die Sonderzölle auf Einfuhren aus China in den USA offiziell geworden. Der Tarif wurde für Waren im Umfang von 200 Milliarden Euro von 10 auf 25 % erhöht.

Der Markt befürchtet nun, dass die Weltwirtschaft daran zugrunde geht. Immerhin hat China im ersten Quartal ohnehin schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...