Die Aktie von Thyssen Krupp ist zuletzt enorm gestiegen. 21 % Plus an einem Handelstag sind unter den größeren Werten im deutschen Aktienmarkt in jüngster Zeit Rekord. Entscheidend ist jetzt allerdings die Frage, wie es für den Wert weitergeht. Aufspaltung aufgehalten Dabei hat Thyssen Krupp bekanntgegeben, dass die vorgesehene Aufspaltung des Konzerns kurzerhand gestoppt würde. Dabei waren die "Bedenken" der EU-Kommission ausschlaggebend, heißt es in der Stellungnahme des Konzerns. Aufgrund ...

