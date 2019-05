Bescheidenheit ist eine Zier? Nicht nur. Sie zeugt meistens auch von Stärke - und überdurchschnittlicher Kompetenz. Denn wem bewusst ist, wieviel er noch nicht weiß, macht weniger Fehler.

"Ich weiß, dass ich nichts weiß", soll Sokrates vor mehr als 2000 Jahren gesagt haben. So einen Satz kann man sich heute natürlich nicht mehr erlauben. Wer zugibt, etwas nicht zu wissen, gilt nicht als weiser Philosoph, sondern als intellektueller Schwächling. Deswegen wimmelt es in sozialen Medien von selbst ernannten Besserwissern. Nur die wenigsten posten: "An alle! Habe gerade festgestellt, dass ich doch nicht so klug bin, wie ich dachte."

Auch im Berufsleben ist Bescheidenheit nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke. Die Selbsterkenntnis "Mir ist klar, dass ich nicht so viel weiß" wird man in einem Bewerbungsgespräch nie hören. Doch Vorsicht - denn in Wahrheit ist Bescheidenheit kein Zeichen von Schwäche. Sondern häufig eine typische Charaktereigenschaft derjenigen, die mehr wissen als der Durchschnitt.

Genau das kam heraus, als man kürzlich untersuchte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...