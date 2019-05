Zwei Wahlen innerhalb von anderthalb Wochen: Kurz nach der Europawahl wählt Dänemark ein neues Parlament. Der Europawahlkampf könnte deshalb außer Acht geraten.

Als Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen endlich die Nachricht verkündet, auf die Dänemark seit Monaten gewartet hat, geht ein kurzes Raunen durch die Reihen des Parlaments in Kopenhagen. "Ich bitte die Dänen um die Wiederwahl bei der Parlamentswahl, die am Verfassungstag, dem 5. Juni 2019, abgehalten wird", kündigt Løkke am Dienstag vom Rednerpult des Parlaments aus an.

Manche der Abgeordneten filmen den Moment mit ihren Smartphones, andere schauen, als müssten sie die Ankündigung des Regierungschefs erst einmal verarbeiten: Dänemark wählt nicht wie vermutet parallel zur Europawahl, sondern gesondert gerade einmal zehn Tage danach. Die Dänen müssen damit innerhalb von anderthalb Wochen gleich zweimal an die Wahlurne treten.

Der Wahlkampf für die Europawahl dürfte dadurch im Ringen um Stimmen für die nationale Abstimmung untergehen. Løkke aber ist sicher: "Jetzt ist Platz, um Europa und die Innenpolitik jeweils für sich und im Zusammenhang zu diskutieren." Spätestens am 17. Juni hätte gewählt werden müssen. Viele in Dänemark hatten damit gerechnet, dass es eine Doppelwahl von Europaparlament und dänischem Parlament geben würde.

Angesichts der kurz aufeinander angesetzten Abstimmungen werden EU-Themen nun nachrangig sein - zumal den Dänen inländische Themen generell ohnehin ...

