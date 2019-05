Am Samstag, dem 11. Mai 2019 fand der nächste Börsentag statt, diesmal in Chemnitz. Im heutigen Heiko Thieme Club gibt es gleich für den Montagmorgen 4 klare Kaufempfehlungen als Aktien und als Hebel: Intel, Boeing, Covestro und Lufthansa kaufen. Thyssen Krupp verkaufen. Zudem hören Sie den Vortrag von Heiko Thieme an der Technischen Universität Chemnitz und eine Podiumsdiskussion. Heiko Thieme: ?Dass wir im Dow Jones auf 25.000 fallen, könnte noch kommen. Lufthansa, Intel und Boeing werden nicht ...

