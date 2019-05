Die Allianz hatte in der vergangenen Woche ihre Hauptversammlung. Vor rund 3.600 Aktionären sprach Chef Oliver Bäte auch über das Thema Klimaschutz. Er sagte, dass die Allianz ihr dreistelliges Milliardenvermögen bis 2050 in Gänze klimaneutral anlegen will. Zudem soll bis 2023 der gesamte Stromverbrauch des in über 70 Ländern aktiven Konzerns aus erneuerbaren Energien gedeckt ...

