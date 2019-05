Der Erfolg hält an: Auch in seiner dritten Woche dominiert der Superheldenfilm "Avengers: Endgame" die nordamerikanischen Kinocharts. Aber: Der große Thron ist noch nicht erreicht.

Die Superhelden von "Avengers: Endgame" dominieren weiter Nordamerikas Kinocharts. In seiner dritten Woche spielte der Film an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 63 Millionen US-Dollar ein (etwa 56 Millionen Euro) und hielt damit den Spitzenplatz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Weltweit sind es inzwischen rund 2,5 Milliarden Dollar.

Damit liegt "Avengers: Endgame" weiter auf dem zweiten Platz der bislang umsatzstärksten Filme hinter James Camerons "Avatar - Aufbruch nach Pandora" aus dem Jahr 2009, der mit 2,79 Milliarden US-Dollar ganz oben steht. Den Blockbuster "Titanic" von 1997 hat "Avengers: ...

