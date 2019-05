Der chinesische E-Autobauer Nio zeigt mit Batterie-Tausch-Stationen, wie Elektroautos ohne nervige Ladezeit funktionieren. China wird zum Innovationstreiber der Autobranche - und ist in einigen Bereichen bereits führend.

Zheng Liu blickt zufrieden auf die Stoppuhr seines Smartphones. "Drei Minuten und 40 Sekunden. Fast so schnell, wie tanken", sagt der 38-jährige Chinese, als er mit seinem E-Auto aus der grauen Box am Rande der Autobahn südlich von Peking fährt. Zheng, der seit zwei Monaten Besitzer eines ES8 von Nio ist, hat mit dem edlen Geländewagen zum ersten Mal eine der neuen Batterie-Tausch-Stationen getestet, die der gleichnamige chinesische E-Autobauer derzeit im ganzen Land verteilt.

Die Stationen sind etwa so groß wie eine Doppel-Garage und strategisch in der Nähe von Autobahnen und Schellstraßen positioniert. In den nächsten zwei Jahren sollen es über 1000 werden. In den Hightech-Containern läuft alles automatisch ab. Eine Hebebühne hievt das Auto etwa einen halben Meter in die Höhe. Von unten nähert sich auf einer Schiene ein Roboter, der unter dem Fahrzeug die Schrauben des hunderte Kilo schweren Akkus löst und ihn entfernt. Danach setzt die Maschine eine frische Zelle ein, das Auto senkt sich wieder. Innerhalb einer Stunde lädt die Station den leeren Akku auf und setzt ihn später einem anderen Fahrzeug ein. Drei Batterien können gelagert werden.

Neu ist die Idee nicht. Schon vor fast zehn Jahren tüftelte das israelische Fima "Better Place" mit dem ehemaligen SAP-Vorstand Shai Agassi an einer ähnlichen Technik - und scheiterte krachend. Die Zeit war noch nicht reif.

Dass nun mit Nio eine chinesische Firma das System perfektioniert hat, ist das jüngste Beispiel dafür, wie rasant sich die Autoindustrie in China wandelt. "Kein anderes Land ist so fortschrittlich und offen für neue Technologien und Mobilitätsdienste", sagt Wolfgang Bernhart, Partner bei Roland Berger und Ex-Daimler-Manager. China sei nicht mehr nur der weltweit größte Absatzmarkt für Autos, sondern habe sich zum Labor der Industrie entwickelt.Eine Machtdemonstration der technologischen Überlegenheit der Chinesen war zuletzt auf der Auto-Messe in Shanghai zu beobachten. China gilt als Leitmarkt für E-Autos. Beobachter sehen zahlreiche Unternehmen aus dem Reich der Mitte in der Pole Position.

Zum einen sind da die etablierten Hersteller, die schon früher Autos mit Verbrennungsmotoren gebaut haben, aber letztendlich nie mit der Qualität der deutschen Hersteller mithalten konnten. Statt sich weiter ein aussichtsloses Duell um die filigransten Motoren und Getriebe einzulassen, setzten sie viel früher auf die Markteinführung von E-Autos - und haben nun die Nase vorn.

Chinas innovative Hersteller liegen bei Absatz und Preis weit vorn

BAIC, ein Pekinger Hersteller, übersprang bereits vor zwei Jahren die Marke von 100.000 verkauften E-Autos. Noch mehr setzte BYD ab, der weltweit größte Hersteller von E-Autos.Auch Geely, der umtriebige Konzern des chinesischen Automilliardärs Li Shufu, der knapp zehn Prozent an Daimler übernommen hat und bei Smart eingestiegen ist, verkauft mit seiner Kernmarke schon jetzt drei elektrische Fahrzeugtypen auf dem Heimatmarkt und will so schnell es geht ins Ausland expandieren.Die größten Innovationstreiber aber sind junge Firmen wie Nio, die ausschließlich E-Autos produzieren. Zwischen 40 und 50 tüfteln von ihnen derzeit in China. Dazu gehört auch die neue chinesische Automarke "Weltmeister", die mit dem Namen versucht, vom immer noch ausgezeichneten Image deutscher Hersteller in China zu profitieren. Das erste Modell, der SUV EX 5, kam Ende vergangenen Jahres auf dem Markt und hat in der besten Ausstattung eine Reichweite von 500 Kilometern. Und das zu einem Preis von umgerechnet 25.000 Euro.

Deutsche Anbieter sehen alt aus

In der ostchinesischen ...

