Zum Wochenbeginn blicken die Anleger auf die Weiterentwicklung des Zollstreits zwischen China und den USA sowie auf Eon. Was die Märkte bewegt.

Die Erhöhungen der US-Zölle auf chinesische Waren haben die Dax-Anleger bislang kalt gelassen: Der Dax ging am Freitag 0,7 Prozent höher bei 12.060 Punkten aus dem Handel.

Auch zum Wochenbeginn zeigen sich die Anleger eher zuversichtlich: Vorbörslich notiert der Dax leicht im Plus.

Ob die Anleger auch weiterhin so gelassen bleiben, ist fraglich. Zumindest die Vorgaben aus Asien deuten daraufhin, dass es im Laufe des Tages auch Mal nach unten gehen kann - Nikkei und Topix wurden durch die zunehmende Unsicherheit unter den Anleger ins Minus gedrückt.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street haben die Investoren ihren Zollstreit-Pessimismus am Freitag vorerst abgelegt. Nach den Verlusten der vergangenen Tage und einem erneut schwachen Auftakt schaffte es der Dow Jones Industrial ins Plus, nachdem von konstruktiven Gesprächen zwischen den USA und China die Rede war. Am Ende rückte der New Yorker Leitindex um 0,4 Prozent auf 25.942 Punkte vor. Sein Wochenminus konnte er so auf 2,1 Prozent reduzieren.

2 - Handel in Asien

Unter den Anlegern in Japan nimmt die Unsicherheit zum Wochenbeginn zu, ob China und die USA eine Einigung in ihrem Zollkonflikt erzielen können. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 21.228 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,2 Prozent nach auf 1.546 ...

