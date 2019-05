Renault hat Nissan formelles Fusionsangebot gemacht, TV Sender TBS adesso AG: Q1 geprägt von starkem Mitarbeiter- und Umsatzwachstum bei geringerer Auslastung Currenta und Tiermedizin - Bayer treibt Spartenverkäufe voran, HB, S.16-17 Hugo Boss will Marge bis 2022 wieder steigern und sieht zudem in China noch Luft nach oben, BöZ, S. 11 CEWE: Plus in Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal 2019 E.ON bestätigt Prognose 2019 nach solider operativer Performance in Q1 - Britisches Kundengeschäft belastet SFC Energy AG erhält neuen Folgeauftrag über EUR 1,4 Mio. für gehärtete Brennstoffzellenprodukte Fresenius sucht nach Interessenten für Bluttransfusionsgeschäft (FAZ) FinTech Group AG hebt EBITDA-Margen-Ziel für 2019 von 27% auf 29% an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...