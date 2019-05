Diese Woche erwarten die Investoren morgen die Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien, die ZEW-Umfrage für Deutschland und die Eurozone und die Industrieproduktion in der Eurozone. Am Mittwoch folgen BIP-Zahlen für Deutschland und die Eurozone und die Inflation in Frankreich, am Donnerstag dann die Inflation in Italien und am Freitag die Inflation in der Eurozone. Unternehmensergebnisse werden heute von E.ON und Prysmian präsentiert, morgen von Scout24 , Vodafone , Allianz und thyssenkrupp , am Mittwoch von Aedificia, RWE , Telepizza, Credit Agricole und ABN Amro, am Donnerstag noch von Ubisoft und Thomas Cook und am Freitag von Richemont. Heute berichten Rosenbauer und Agrana , morgen die Bawag , am Mittwoch Raiffeisen und Mayr-Melnhof und am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...