BERNSTEIN SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 7 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 18,50 (17,90) CHF - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 400 (375) EUR - 'BUY'HSBC HEBT SHELL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2740 (2710) PENCEJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26 (27) EUR - 'HOLD' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 55 (58) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 80 (68) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AG AUF 16 (15) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT MTU AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 191 (192) EURHSBC SENKT HEIDELBERGER DRUCK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1,60 (2,60) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 145 (116) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...