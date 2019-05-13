sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 13.05.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 607 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

106,20 Euro		-0,82
-0,77 %
WKN: 723610 ISIN: DE0007236101 Ticker-Symbol: SIE 
Aktie:
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX-30
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
SIEMENS AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
SIEMENS AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
106,32
106,36
11:03
106,38
106,40
11:03
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
COVESTRO AG
COVESTRO AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COVESTRO AG43,12-1,66 %
SARTORIUS AG VZ160,60-0,50 %
SIEMENS AG106,20-0,77 %