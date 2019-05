Am Montagmorgen eröffnet der wichtigste deutsche Leitindex nur wenig verändert. Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen schauen Anleger auf den Titel von Eon.

Der Dax eröffnet im Frühhandel des Montags nur wenig verändert. Etwa 0,1 Prozent verliert der wichtigste deutsche Leitindex und notiert bei 12.037 Zählern. Dabei hat der Dax eine turbulente Vorwoche hinter sich. Am Donnerstagabend fiel er zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten, in der Gesamtwoche büßte er 2,8 Prozent ein. Trotzdem schloss er am Freitagabend immerhin 0,7 Prozent fester bei 12.060 Zählern.

Ob es im US-Handelsstreit auf eine Einigung oder Eskalation hinlausläuft, dürfte für den Dax am Montag tonangebend sein. Die USA bekräftigten, China müsse zu Gesetzesänderungen bereit sein, damit eine Einigung gelinge. Aus der Volksrepublik hieß es indes, man werde keine "bitteren Früchte" schlucken, die den Interessen des Landes schadeten.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström rechnet im Übrigen nicht damit, dass US-Präsident Donald Trump noch in dieser Woche Zölle auf Autoimporte aus der EU verhängt. "Die Deadline für die Autozoll-Entscheidung ist der 18. Mai, aber die Frist kann verlängert werden", sagte Malmström der "SZ". Es gebe Signale, dass die Frist wegen der andauernden Verhandlungen mit China verlängert werden könnte.

Anleger benötigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...