Bei der Aktie der Deutsche Post DHL Group (kurz "Deutsche Post") ist es derzeit charttechnisch spannend. Bekanntlich befand sich der Aktienkurs seit Mitte Dezember 2018 wieder in einem Aufwärtstrend, der den Kurs von damals unter 24 Euro auf bis gut 31 Euro Ende April steigen ließ. Doch seit Ende April ist gewissermaßen der Wurm drin und am Freitag ging die Deutsche Post Aktie im Xetra-Handel mit einem Tages-Minus von 0,2% auf 28,77 Euro ins Wochenende. Es sieht so aus, als ob der genannte Aufwärtstrend ...

