Die Analysten der Baader Bank bleiben beim Hold-Rating und dem Kursziel in Höhe von 48,0 Euro für Rosenbauer . Rosenbauer habe starke Ergebnisse für das erste Quartal 19 bekanntgegeben. Der Auftragsbestand der Gruppe sei hervorragend, so die Analysten. Das stärkste Wachstum komme aus der Region Mittlerer Osten. Alles in allem dürfte dies Rosenbauer eine gute Kapazitätsauslastung und einen soliden Puffer bieten, auch wenn sich das wirtschaftliche Umfeld weiter abschwächen sollte, meinen die Analysten. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigen Andritz mit "Kaufen", nehmen aber das Kursziel von 55,0 auf 52,5 Euro zurück. Oddo BHF bleibt beim "Neutral" für Verbund und erhöht das Kursziel von 40,0 auf 42,0 Euro.

