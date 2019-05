Opel will in den nächsten Jahren mehr denn je auf Crossover setzen und ab 2024 in jeder Modellreihe mindestens eine Elektroversion mit auf den Weg zum Kunden schicken. Den Auftakt bildet dabei der Opel Grandland X, der sich neben dem Insignia bisher schwer tat in die Rolle des neuen Markenflaggschif ...

Den vollständigen Artikel lesen ...