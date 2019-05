EQS-News: Carlsquare GmbH / Diverse Carlsquare: Westra Security förvärvar datacenter och övervakning från Bonnierkoncernen 2019-05-13 / 12:05 Spridning av Svenska Finansiella Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. Westra Security förvärvar datacenter och övervakning från Bonnierkoncernen *(Arvika 2090513) Nybildade Westra Security har träffat en överenskommelse med Bonsoc om att förvärva och överta driften av Bonsocs två redundanta datacenter och en övervakningscentral i Arvika. Bonsoc är ett bolag inom Bonnierkoncernen och har ansvaret att driva försäljning och utveckling av datatjänster inom koncernen. Westra Security är ett nystartat bolag under ledning av Lars-Olov Viltestam och Turebergs Invest.* 'Vi är mycket nöjda med att få till denna affär. Verksamhet i Arvika har byggts upp under flera år och nu när vi fått till denna affär så kan vi trygga arbetstillfällena på orten samtidigt som vi kan överlämna den pågående driften i trygga händer', säger Mats Göthlin, VD för Bonsoc Hittills har centret endast ansvarat för interna behov inom Bonnierkoncernen, men kommer nu att marknadsföra tjänster till andra kunder i Sverige. Datacentret i Arvika har byggts med redundans både vad gäller kommunikation och lagring samt med övervakning av data. Centret är även certifierat för annan typ av övervakning, vilket är ett område som Westra Security kommer att vidareutveckla med nya typer av tjänster inom säkerhetsområdet. Intresset för lokal lagring och övervakning i Sverige har ökat enormt mycket sedan debatten om datalagring tog fart efter läckorna från Transportstyrelsen. Idag ser både företag och myndigheter över sin datalagring för att säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer. 'Jag har jobbat med säkerhet och övervakning i mer än 20 år och det känns både utmanande och spännande att kunna fortsätta med den här verksamheten och utveckla den ytterligare. Vi kan hjälpa även andra bolag att nå samma nivå vad gäller kvalitet och skydd för datalagring och driftövervakning, säger Lars-Olov Viltestam, VD för Westra Security i en kommentar. Den drift som Westra Secuity övertar omfattar ett tiotal medarbetare och nyckelpersoner. Utifrån den tekniska kravspecifikationen och av säkerhetsskäl ligger datorhallen placerad till Arvika kommun i Värmland, där flera fiberstråk ligger mellan Stockholm och Oslo. I regionen finns flera samverkande kommuner med stort intresse att ligga i framkant av utvecklingen. Expansionsmöjligheterna för Westra Security är stora. Detta gäller både inom SOC (driftövervakning) men även inom annan typ av säkerhet som är ett hett tillväxtområde i Sverige. 'Vi ser till exempel stora möjligheter att använda övervakning för att minska stölderna inom åkerinäringen. Stölder av diesel är idag helt organiserat och vi ser här möjligheter att erbjuda marknaden nya produkter för att minska denna kriminalitet', säger Daniel Bergholtz, grundare och ägare till Turebergs Invest. Bolaget är ett investeringsbolag inom Turebergs ?.keri-koncernen, det ledande transportbolaget i Mälardalen. Transaktionen genomfördes med M&A-rådgivaren Carlsquare som finansiell rådgivare till Westra Security. 'Det är roligt att vara med och skapa ett nytt säkerhetsbolag i Sverige. Efterfrågan är enorm på intelligenta, enkla lösningar för skydd och säkerhet vilket driver en helt ny tillväxt, säger Anders Elgemyr, Managing Partner vid Carlsquare. För mediakontakt vänligen vänd er till: Mats Göthlin, VD för Bonsoc: mats.gothlin(at)bonnier.se Lars-Olov Viltestam, VD för Westra Security: lars-olov.viltestam(at)westrasecurity.se Om Carlsquare: Carlsquare erbjuder rådgivning inom M&A för entreprenörer, tillväxtbolag och finansiella aktörer. Bolaget arbetar främst med medelstora transaktioner och fokuserar på att med hög kvalitet uppnå aktieägarnas långsiktiga strategiska mål. Via en egen separat analysavdelning har bolaget idag bevakning av mer än 60 börsbolag, främst via uppdragsanalys. Carlsquare har idag 70 anställda med kontor i Berlin, Köpenhamn, Hamburg, London, München och Stockholm. För mer information, se: www.carlsquare.com/ [1] 810333 2019-05-13 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5bfcfe2409719c666d0016e3dd53c40c&application_id=810333&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 06:05 ET (10:05 GMT)