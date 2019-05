Die KfW hat 42 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Damit ist hat sie mehr als die Hälfte ihres Refinanzierungsbedarfs gedeckt.

Die Staatsbank KfW nutzt die starke Nachfrage am Bondmarkt und hat in den ersten vier Monaten des Jahres bereits mehr als die Hälfte ihres Refinanzierungsbedarfs aufgenommen. Insgesamt seien Anleihen in einem Volumen von 42 Milliarden am Kapitalmarkt platziert worden, teilte die Bund und Ländern gehörende Förderbank am Montag in Frankfurt mit.

Die Bonds der KfW würden von institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Vermögensverwaltern und Fonds stark nachgefragt, sagte der für die Refinanzierungsgeschäfte der KfW verantwortliche Manager, Frank Czichowski. "Und ich sehe keinen Anlass, dass sich das bis zum Jahresende ändert."

Im laufenden Jahr will die gemessen an der Bilanzsumme drittgrößte ...

