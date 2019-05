Der Chart der Aktie von BASF wirkt auf den ersten Blick recht bedrohlich.

Denn der Wert konnte in den vergangenen Tagen ein massive O-Säule im Chart generieren. So etwas entsteht, wenn die Notierungen deutlich fallen. Das ist natürlich auch hier so. Notierte der wert am 17. April noch bei über 74 Euro, sehen wir nun Kurse um 65 Euro.

Dividendenabschlag und Trump

Ein großer Teil der jüngsten Kursbewegung ist dem Handel ex Dividende geschuldet. Es wurden 3,20 Euro ausgeschüttet. ...

