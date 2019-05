++ Occidental Petroleum mischt sich bei Chevron-Anadarko-Fusion ein ++ Deutliche Prämie gegenüber angebotenem Aktienkurs ++ Unterstützung von Total und Berkshire Hathaway gesichert ++ Rebellion potenzieller Aktionäre im Falle einer Fusion ++ Aktienkurs sank nach Fusionsnachrichten in Richtung mehrjähriger Unterstützungszone ++Anadarko Petroleum (APC.US / ISIN: US0325111070) ist zwar weder eine der größten noch eine der bekanntesten Ölfirmen aus den USA, aber wahrscheinlich diejenige, über die derzeit am meisten diskutiert wird. Denn sowohl Chevron (CVX.US / ISIN: US1667641005) als auch Occidental Petroleum (OXY.US / ISIN: US6745991058) wollen mit dem Unternehmen fusionieren. Letzteres Unternehmen scheint näher dran zu sein, die Unterstützung von Anadarko zu gewinnen. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die Details der Transaktion, wie sich die Bedingungen im letzten Monat verändert haben und was die weitere Ausschreibung von Chevron für Occidental Petroleum bedeuten könnte. OCCIDENTAL EBENFALLS AN ANADARKO INTERESSIERTChevron gab am 12. April 2019 bekannt, dass es einen Fusionsvertrag mit Anadarko Petroleum abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung sollte Chevron Anadarko für 33 Mrd. USD in liquiden Barmitteln und Aktien kaufen - das entspricht 65 USD pro Anadarko-Aktie. Im Rahmen der ausgehandelten Vereinbarung müsste das Unternehmen, das sich von der Transaktion abwendet, eine Strafe von 1 Mrd. USD an die Gegenpartei zahlen. Zur gleichen Zeit, zu der Chevron und Anadarko jedoch die Fusion ankündigten, tauchten Gerüchte auf, dass Occidental Petroleum ein Angebot für Anadarko abgeben haben könnte. Dies wurde wenige Tage später bestätigt, als Occidental ein Angebot von 76 USD pro Anadarko-Aktie ankündigte, was zu gleichen Teilen mit Bargeld und Aktien finanziert werden sollte. Angesichts ...

