Die Aktie des Versicherungskonzerns zeigte sich seit Mitte Februar sehr stark. Am 15.2 prägte sich ein Point&Figure-Kaufsignal durch Erreichen der 190 Euro aus. Im ersten Schwung stiegen die Notierungen bis zum zweiten Mai auf über 215 Euro an.

Danach begann der Rücksetzer in Form einer O-Säule, die den Wert auf aktuelle rund 198 Euro drückte. Dass die Kurse an dieser Stelle stockten, ist kein Zufall. Denn am 26. September des vergangenen Jahres prägte der Chart im Bereich um 196-198 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...